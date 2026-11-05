Franceinfo: треть вузов Франции приостановили работу из-за протестов

4 ноября министр МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что для поддержания порядка на улицах будет привлечено около 70 000 сотрудников полиции и жандармерии. При этом, по информации национального управления территориальной разведки Франции, в протестах 5 ноября примут участие от 500 000 до 700 000 человек (за исключением Парижа). В тот же день министерство национального образования оценило ожидаемый уровень забастовок в 17,54%.