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Franceinfo: треть вузов Франции приостановили работу из-за протестов

Анна Суслова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

60 вузов из 184 высших учебных заведений Франции приостановили работу или ввели временные ограничения из-за протестов, которые проходят 5 ноября. Об этом сообщило информагенство Franceinfo.

Студенческий союз утверждает, что на протесты «мобилизованы» 90% учащихся.

Подобная ситуация сложилась и во французских школах: по данным агентства, 52% сотрудников старших и средних школ Франции (учителя, их ассистенты, школьные психологи) также участвуют в протестах.

Во всеобщей конфедерации труда (CGT) сообщили, что на данный момент запланировано 252 акции протеста. При этом вечером 4 ноября полиция Парижа запретила предложенный профсоюзами маршрут марша.

4 ноября министр МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что для поддержания порядка на улицах будет привлечено около 70 000 сотрудников полиции и жандармерии. При этом, по информации национального управления территориальной разведки Франции, в протестах 5 ноября примут участие от 500 000 до 700 000 человек (за исключением Парижа). В тот же день министерство национального образования оценило ожидаемый уровень забастовок в 17,54%.

5 ноября телеканал BFM сообщил, что по состоянию на 13:00 по местному времени (14:00 по мск) в протестах приняли участие более 250 000 человек в 73 городах Франции.

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