MOL получила лицензию США на подготовку к сделке с долей РФ в NIS

21 октября и. о. вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали заявил, что MOL подписала соглашение о приобретении российской доли в NIS, и для завершения сделки осталось получить одобрение антимонопольных органов Сербии и Боснии и Герцеговины. Он также сообщил о письменной договоренности увеличить долю сербского государства в NIS примерно с 30 до 35%. В тот же день MOL опровергла это заявление, указав, что в рамках текущей сделки не произошло изменений, требующих раскрытия информации для рынков капитала.