MOL получила лицензию США на подготовку к сделке с долей РФ в NIS
Венгерская MOL получила дополнительную лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на подготовительные операции в рамках приобретения российской доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщается на сайте компании.
«Лицензия разрешает проведение определенных операций, необходимых для передачи компании MOL Serbia Investment Kft. российских ценных бумаг и связанных с этим видов деятельности, включая получение необходимых разрешений от российского правительства. Лицензия действительна до 28 февраля 2027 г.», – говорится в сообщении. В MOL подчеркнули, что документ не дает права на завершение сделки, которая привела бы к прекращению российского владения и контроля над NIS.
16 июня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и MOL подписали акционерное соглашение об управлении NIS в случае выкупа российской доли. MOL подтверждает, что переговоры с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций NIS продолжаются, и компания принимает меры для продления лицензии, необходимой для закрытия сделки.
21 октября и. о. вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали заявил, что MOL подписала соглашение о приобретении российской доли в NIS, и для завершения сделки осталось получить одобрение антимонопольных органов Сербии и Боснии и Герцеговины. Он также сообщил о письменной договоренности увеличить долю сербского государства в NIS примерно с 30 до 35%. В тот же день MOL опровергла это заявление, указав, что в рамках текущей сделки не произошло изменений, требующих раскрытия информации для рынков капитала.