Ямпольская усомнилась, что «воздухан» и «тревожник» попадут в словари
Слова «воздухан», «тревожник» и другие выражения, получившие популярность в разговорной речи, вряд ли станут частью нормативного русского языка. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, комментируя выбор слов 2026 г. по версии портала «Грамота.ру».
Из перечисленных слов ей ближе всего оказался «воздухан». По словам Ямпольской, оно имеет русское происхождение и образовано по понятной модели. В качестве синонима она привела слово «балабол».
При этом советник президента подчеркнула, что широкое распространение выражения не означает его автоматического признания языковой нормой. Она напомнила, что в России законодательно определены 12 нормативных словарей, в перечень которых не входят словари жаргона и сленга.
Ямпольская также призвала осторожно относиться к инициативам по выбору слов года, которые выдвигают частные компании и представители лингвистического сообщества. По ее мнению, перечисленные выражения вряд ли станут общепризнанной частью современного русского литературного языка, однако их использование в повседневном общении вполне допустимо.
По данным «Грамота.ру», «дофаминовый», «нишевый» и «прайм-эра» стали претендентами в акции «Слово года» в 2026 г. Другими словами-финалистами стали «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент», «иишка», которые относятся к технологической группе новых популярных слов. Еще одной группой являются разговорные определения типажей людей: «воздухан» и «тревожник».
22 октября Ямпольская назвала «нишевый» устаревшим словом. Она отметила, что все меньше явлений остаются интересными лишь узкому кругу людей, поскольку общество активнее вовлекается в обсуждение значимых вопросов. Советник президента сказала, что затрудняется определить, кто именно выбирает темы, которые принято считать нишевыми, и по каким критериям это происходит. При этом само понятие, по ее оценке, было более актуальным несколько лет назад, но сейчас постепенно теряет значение.