Ямпольская усомнилась, что «воздухан» и «тревожник» попадут в словари

22 октября Ямпольская назвала «нишевый» устаревшим словом. Она отметила, что все меньше явлений остаются интересными лишь узкому кругу людей, поскольку общество активнее вовлекается в обсуждение значимых вопросов. Советник президента сказала, что затрудняется определить, кто именно выбирает темы, которые принято считать нишевыми, и по каким критериям это происходит. При этом само понятие, по ее оценке, было более актуальным несколько лет назад, но сейчас постепенно теряет значение.