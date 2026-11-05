Роналду заявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной страны. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Португальцы, это было непростое решение. Но сегодня пришел тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7. Пришло время передать это в будущее», – следует из видео, размещенного на страничке футболиста.
Футболист добавил, что «Португалия всегда останется с ним».
В ноябре 2025 г. Роналду заявил, что чемпионат мира – 2026 станет последним в его карьере. «Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», – отметил футболист.
1 октября «Ведомости» писали, что Роналду уехал из расположения национальной команды после слов главного тренера Жорже Жезуша о том, что футболисту не гарантировано место в составе на предстоящий матч Лиги наций с датчанами (намечен на 1 октября). Издание A Bola уточняло, что Роналду отказался участвовать в тренировке сборной Португалии после пропущенного матча второго тура группового этапа Лиги наций с Норвегией (2:1), который прошел 27 сентября в Осло. Он не попал в стартовый состав и впервые за 18 лет в сборной провел всю встречу на скамейке запасных.
Роналду дважды выиграл чемпионат Испании по футболу (в 2012 г. и в 2017 г.), выступая за «Реал», Кубок Испании в 2011 г. и в 2014 г. и Суперкубок страны в 2012 г. В 2014 и 2017 гг. футболист выиграл Суперкубок УЕФА, а Лигу чемпионов УЕФА в 2014 г., 2016 г. и 2017 г. Роналду является лучшим бомбардиром в истории «Реала». Он забил 418 мячей.