Роналду заявил о завершении карьеры в сборной Португалии

1 октября «Ведомости» писали, что Роналду уехал из расположения национальной команды после слов главного тренера Жорже Жезуша о том, что футболисту не гарантировано место в составе на предстоящий матч Лиги наций с датчанами (намечен на 1 октября). Издание A Bola уточняло, что Роналду отказался участвовать в тренировке сборной Португалии после пропущенного матча второго тура группового этапа Лиги наций с Норвегией (2:1), который прошел 27 сентября в Осло. Он не попал в стартовый состав и впервые за 18 лет в сборной провел всю встречу на скамейке запасных.