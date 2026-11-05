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Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Путина с Патриархом Иерусалимским

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Кремль своевременно проинформирует о возможной встрече президента России Владимира Путина с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы соответствующим образом и своевременно вас проинформируем», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов. При этом Песков не подтвердил проведения встречи и не уточнил возможные сроки.

Феофил III прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла, сообщила Московская патриархия. В аэропорту «Внуково-3» его встретили представители Русской православной церкви (РПЦ), в том числе председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

8 июня израильское издание Ynet сообщило о возможном участии Феофила III в урегулировании украинского конфликта. По данным издания, президент США Дональд Трамп обсуждал с патриархом возможность его посредничества между Россией и Украиной. Источники Ynet также допускали встречу Феофила III с Путиным.

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