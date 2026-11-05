Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Путина с Патриархом Иерусалимским

8 июня израильское издание Ynet сообщило о возможном участии Феофила III в урегулировании украинского конфликта. По данным издания, президент США Дональд Трамп обсуждал с патриархом возможность его посредничества между Россией и Украиной. Источники Ynet также допускали встречу Феофила III с Путиным.