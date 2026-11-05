Кремль пообещал сообщить о возможной встрече Путина с Патриархом Иерусалимским
Кремль своевременно проинформирует о возможной встрече президента России Владимира Путина с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы соответствующим образом и своевременно вас проинформируем», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов. При этом Песков не подтвердил проведения встречи и не уточнил возможные сроки.
Феофил III прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла, сообщила Московская патриархия. В аэропорту «Внуково-3» его встретили представители Русской православной церкви (РПЦ), в том числе председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.
8 июня израильское издание Ynet сообщило о возможном участии Феофила III в урегулировании украинского конфликта. По данным издания, президент США Дональд Трамп обсуждал с патриархом возможность его посредничества между Россией и Украиной. Источники Ynet также допускали встречу Феофила III с Путиным.