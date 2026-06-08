Трамп привлек патриарха Иерусалима к украинскому урегулированию

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что США пытаются выйти из переговоров в рамках украинского урегулирования. «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров. Госсекретарь [США Марко] Рубио открыто говорит: «Не видим смысла». Оно и понятно. США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», – подчеркнул он.