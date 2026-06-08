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Трамп привлек патриарха Иерусалима к украинскому урегулированию

СМИ отмечают, что кандидатура Феофила III будет предпочтительнее для обеих сторон
Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп договорился с патриархом Иерусалимским Феофилом III об его участии в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной по вопросу прекращения огня. Об этом сообщил Ynet со ссылкой на источники, знакомые с итогами встречи в Белом доме.

По данным издания, Трамп и Феофил III встретились в Вашингтоне на прошлой неделе. Переговоры продолжались около 40 минут и были посвящены, в том числе, поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

Источники утверждают, что одной из тем встречи стало создание дополнительного канала коммуникации между Москвой и Киевом. По их словам, патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и участию в дипломатических и гуманитарных инициативах.

Собеседники издания сообщили, что в июне Феофил III может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках посреднических усилий.

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Политика / Международные новости

В окружении Феофила III считают, что Трамп стремится добиться прогресса хотя бы по одному из крупных международных конфликтов, а продвижение по украинскому направлению может повлиять и на другие внешнеполитические приоритеты администрации США.

7 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у России есть как открытые, так и закрытые контакты с Киевом. По его словам, открытые переговоры проводились в несколько раундов.

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что США пытаются выйти из переговоров в рамках украинского урегулирования. «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров. Госсекретарь [США Марко] Рубио открыто говорит: «Не видим смысла». Оно и понятно. США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», – подчеркнул он.

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