Ушаков: Москва и Киев поддерживают закрытые контакты

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал, что три недели назад российский бизнесмен по приглашению съездил в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Путин встретился с предпринимателем. Зеленский, по словам Путина, просил о личной встрече. Это было 21 мая, а в ночь на 22 мая ВСУ ударили по колледжу в Старобельске.