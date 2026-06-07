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Ушаков: Москва и Киев поддерживают закрытые контакты

Ведомости

У России есть как открытые, так и закрытые контакты с Киевом. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, открытые переговоры проводились в несколько раундов. При этом Ушаков подтвердил, что существуют и закрытые каналы коммуникации.

По словам Ушакова, в Киев ездил «достаточно крупный» и известный бизнесмен из России, которого многие знают.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал, что три недели назад российский бизнесмен по приглашению съездил в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Путин встретился с предпринимателем. Зеленский, по словам Путина, просил о личной встрече. Это было 21 мая, а в ночь на 22 мая ВСУ ударили по колледжу в Старобельске.

Путин сообщил, что не видит смысла видеться с Зеленским сейчас. Глава государства заявил 4 июня, что мирное решение по Украине могло бы лежать в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Киев об этом знает, но не готов их принять. 

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