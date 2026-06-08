Что означает «письмо» Владимира Зеленского Владимиру Путину

Что означает «письмо» Владимира Зеленского Владимиру ПутинуОно не являлось реальным мирным предложением, отмечают эксперты
Украину для переговоров с высокопоставленными лицами страны посетил «достаточно крупный бизнесмен», сообщил 7 июня «Вестям» помощник российского президент Юрий Ушаков. О том, что к президенту Украины Владимиру Зеленскому ездил российский бизнесмен без указания имени, первым сообщил президент Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня.
По его словам, три недели назад тот рассказал главе государства, что его приглашают посетить украинскую столицу. После этого российский бизнесмен провел переговоры с Зеленским в его резиденции, где последний просил его организовать личную встречу с Путиным: «Я никогда не отказывался [от встречи с Зеленским]. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать...»
Ушаков вечером 5 июня сообщал о периодических непубличных российско-украинских переговорах. Однако он отказался раскрывать имена людей, ведущих диалог с украинцами. При этом Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщила, что бизнесменом-переговорщиком мог быть Роман Абрамович.
Ранее он участвовал в переговорах с Киевом и делал это в том числе публично. Официальным членом российской делегации, которой доверена переговорная работа, Абрамович не был, говорил в марте 2022 г. пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сам бизнесмен публично не комментировал информацию о его якобы состоявшейся поездке на Украину.
Кроме того, уже 4 июня Зеленский опубликовал на своем сайте письмо-послание об организации российско-украинских переговоров о мире. Путин на ПМЭФе 5 июня заметил, что в тексте обращения содержатся «элементы хамства», добавив, что не видит пока смысла во встрече с украинским лидером. «Если хочешь передать письмо – передай, – заявил, в свою очередь, Песков. – Если используешь мегафон – не называй это письмом».
Открытое письмо следует воспринимать как очередной элемент противостояния в информационно-психологической сфере, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Суть, форма и стиль изначально составлены так, что не подразумевают предложения к реальному диалогу. Письмо, продолжает эксперт, должно было преподнести и презентовать Украину как сторону, якобы готовую к разговору, но на деле оно не предлагает никаких путей выхода из кризиса.
Заявление же министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что Россия якобы упустила шанс на мирное урегулирование конфликта, следует рассматривать в той же плоскости, как спланированную информационную операцию, резюмирует Денисов.
В США сейчас активизируются сторонники дальнейшего давления на Россию в конгрессе, говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. По мнению эксперта, комплиментарные высказывания в адрес Трампа, его основная критика в адрес ЕС и упоминание фактического паритета на поле боя – сигнал к равноправному диалогу. Остальные комментарии – это предостережение США от навязывания России своей политики, заметил он.