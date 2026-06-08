Что означает «письмо» Владимира Зеленского Владимиру Путину

По его словам, три недели назад тот рассказал главе государства, что его приглашают посетить украинскую столицу. После этого российский бизнесмен провел переговоры с Зеленским в его резиденции, где последний просил его организовать личную встречу с Путиным: «Я никогда не отказывался [от встречи с Зеленским]. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать...»