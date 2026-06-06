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Главная / Политика /

Кобяков: США хотят выйти из мирного процесса по Украине

Ведомости

США пытаются выйти из переговоров в рамках украинского урегулирования, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров. Госсекретарь [США Марко] Рубио открыто говорит: «Не видим смысла». Оно и понятно. США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», – подчеркнул он.

По словам Кобякова, инициатива американского конгресса ужесточить санкции говорит о том, что Вашингтону понятен исход спецоперации. Он также выразил уверенность, что конфликт закончится в пользу РФ.

4 июня конгресс США одобрил ужесточение санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов. Против проголосовали 204 законодателя. В январе президент США Дональд Трамп уже обсуждал с конгрессменами ужесточение антироссийских рестрикций. Тогда сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщал, что Трамп одобрил продвижение подобного законопроекта.

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