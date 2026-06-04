Конгресс США одобрил ужесточение санкций против России
Палата представителей конгресса США вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против России и расширении помощи Украине. Об этом свидетельствует трансляция заседания нижней палаты американского законодательного органа.
Инициативу поддержали 218 конгрессменов. Против проголосовали 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.
В январе президент США Дональд Трамп обсуждал с конгрессменами ужесточение антироссийских санкций. Тогда сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщал, что Трамп одобрил продвижение подобного законопроекта. Тогда же Грэм уточнил, что документ предусматривает ограничения против стран, закупающих российскую нефть по сниженным ценам.
В начале февраля появилась информация о подготовке новых санкций – в том числе против судов «теневого флота» и трейдеров. При этом, согласно докладу Пентагона, США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 г. по сравнению с 2022–2024 гг. В середине марта Трамп заявил, что США не обязаны оказывать помощь Киеву, раскритиковав позицию ЕС.