Конгресс США одобрил ужесточение санкций против России

В начале февраля появилась информация о подготовке новых санкций – в том числе против судов «теневого флота» и трейдеров. При этом, согласно докладу Пентагона, США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 г. по сравнению с 2022–2024 гг. В середине марта Трамп заявил, что США не обязаны оказывать помощь Киеву, раскритиковав позицию ЕС.