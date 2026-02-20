США сократили помощь Украине в 40 раз в 2025 году

5 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть все средства, потраченные на поддержку Украины, и даже получить дополнительный доход благодаря соглашению о полезных ископаемых. Выступая перед журналистами на борту своего самолета, он отметил, что благодаря этой сделке американская помощь Украине теперь приносит доход.