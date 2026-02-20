США сократили помощь Украине в 40 раз в 2025 году
США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 г. по сравнению с периодом 2022–2024 гг., следует из доклада Разведывательного управления Пентагона, подготовленном для конгресса, передает ТАСС.
Согласно докладу, в 2022–2024 гг. на программы военной и финансовой помощи Украине было выделено в общей сложности $183,58 млрд. Последний крупный пакет на сумму $60,78 млрд конгресс утвердил в апреле 2024 г. После этого, отмечают авторы, финансирование предоставлялось в «относительно скромных размерах».
Так, в 2025 г. объем помощи составил $3,92 млрд, а на 2026 финансовый год, который завершится 30 сентября, предусмотрено лишь $220 млн.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США уже «фактически готов к финализации» и обсуждался на его встрече с президентом США Дональдом Трампом.
5 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть все средства, потраченные на поддержку Украины, и даже получить дополнительный доход благодаря соглашению о полезных ископаемых. Выступая перед журналистами на борту своего самолета, он отметил, что благодаря этой сделке американская помощь Украине теперь приносит доход.