Зеленский сообщил о готовности документа по гарантиям безопасности США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности со стороны США уже «фактически готов к финализации» и обсуждался на его встрече с президентом Дональдом Трампом. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Зеленского, Киев и Вашингтон также затронули «сложные вопросы по базовой рамке для окончания конфликта». Украинская сторона представила возможные варианты финализации соответствующего документа.

7 января Politico писало, что США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи в Париже. Документ подписали только страны «коалиции желающих».

По данным издания, из более раннего проекта документа были убраны ряд обязательств Вашингтона, в частности пункт об обязательстве США оказать поддержку в случае нападения и положения о помощи в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.

