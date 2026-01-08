Politico: в ЕС допустили уступки по Гренландии в обмен на гарантии США Украине
В Евросоюзе допустили возможность уступок по вопросу Гренландии в обмен на гарантии безопасности США для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По их словам, страны ЕС, включая союзников Дании, не поддерживают отделение Гренландии от Копенгагена. Но в Брюсселе обсуждают компромиссный вариант с участием Вашингтона.
Один из возможных сценариев – «пакет безопасности». В его рамках Европа может согласиться на расширенную роль США в Гренландии. Взамен Вашингтон должен предоставить Украине долгосрочные и жесткие гарантии безопасности.
Источники Politico отмечают, что такой вариант считают неприятным, но менее рискованным. Альтернативой может стать конфликт с администрацией Дональда Трампа, включая давление на ЕС и изменение позиции США по Украине.
8 января Politico писало, что европейские страны начали поэтапную проработку сценариев реагирования на возможные действия США в отношении Гренландии. В ЕС и НАТО больше не считают заявления Трампа риторическим давлением и рассматривают ситуацию как реальную угрозу европейской безопасности.