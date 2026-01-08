Politico: ЕС продумывает план на случай действий США в отношении Гренландии

Наиболее тревожным вариантом считается возможность силовых действий США. В этом случае Дания юридически обязана реагировать на посягательство на свою территорию. Европейские страны обсуждают гипотетическое размещение своих войск в Гренландии по просьбе Копенгагена, чтобы повысить цену возможного военного шага для Вашингтона. При этом источники признают, что такие силы не смогут остановить США, но могут сыграть сдерживающую роль.