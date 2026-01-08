Газета
Politico: ЕС продумывает план на случай действий США в отношении Гренландии

В Европе начали серьезно относиться к заявлениям Трампа
Татьяна Мозолевская
Antoine Schibler / unsplash.com
Antoine Schibler / unsplash.com

Европейские страны начали поэтапную проработку сценариев реагирования на возможные действия США в отношении Гренландии. В ЕС и НАТО больше не считают заявления президента США Дональда Трампа риторическим давлением и рассматривают ситуацию как реальную угрозу европейской безопасности, пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В Европе предпочитают искать политический компромисс. Речь идет о формуле, которая позволит США заявить о «победе», не посягая на суверенитет Дании и Гренландии. Обсуждаются идеи посредничества НАТО, подобного его роли в урегулировании споров между Турцией и Грецией. Также рассматривается усиление безопасности для снятия претензий США о недостаточной защите острова.

В НАТО обсуждается наращивание активности в Арктическом регионе. В числе возможных мер – увеличение оборонных расходов, проведение дополнительных военных учений, размещение сил союзников вблизи Гренландии и создание новой инициативы по типу Arctic Sentry, предполагающей перераспределение военных ресурсов альянса. Эти шаги должны одновременно усилить безопасность острова и продемонстрировать США, что Европа контролирует ситуацию.

Рубио исключил возможность вторжения США в Гренландию

Политика / Международные новости

Параллельно ЕС и Дания намерены предложить Гренландии альтернативу американским обещаниям. По информации Politico, Брюссель планирует почти вдвое увеличить финансирование острова в следующем бюджетном цикле – до 530 млн евро с 2028 г. Средства предполагается направить не только на социальную сферу, но и на развитие инфраструктуры и добычи полезных ископаемых, чтобы усилить экономическую самостоятельность территории.

Если дипломатические меры не сработают, ЕС рассматривает возможность применения экономических рычагов. В частности, обсуждается задействование так называемого антипринудительного торгового инструмента – механизма ответных мер на торговое давление. Европейские чиновники подчеркивают, что объемы экспорта ЕС в США дают Брюсселю определенный рычаг влияния, однако для этого потребуется «политическая решимость».

Наиболее тревожным вариантом считается возможность силовых действий США. В этом случае Дания юридически обязана реагировать на посягательство на свою территорию. Европейские страны обсуждают гипотетическое размещение своих войск в Гренландии по просьбе Копенгагена, чтобы повысить цену возможного военного шага для Вашингтона. При этом источники признают, что такие силы не смогут остановить США, но могут сыграть сдерживающую роль.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе. Левитт отметила, что идея приобретения Гренландии «не нова и обсуждается американскими президентами еще с XIX в.».

