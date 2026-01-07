The Times перечислила способы присоединения Гренландии к США

Газета также допустила возможность заключения договора о свободной ассоциации. У Вашингтона уже есть подобные соглашения с малыми государствами Тихого океана, включая Микронезию, Маршалловы Острова и Палау. Они предусматривают оказание финансовой помощи указанным странам со стороны США и передачу Вашингтону вопросов обороны. В то же время государства сохраняют внутреннее самоуправление.