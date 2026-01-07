Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

The Times перечислила способы присоединения Гренландии к США

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа может добиться присоединения к стране Гренландии четырьмя способами. Об этом пишет The Times.

Первый способ предполагает вооруженное вторжение США. Еще одним вариантом издание называет принуждение, в рамках которого Трамп может предложить Дании выкупить Гренландию, пообещав существенные инвестиции в экономику.

Газета также допустила возможность заключения договора о свободной ассоциации. У Вашингтона уже есть подобные соглашения с малыми государствами Тихого океана, включая Микронезию, Маршалловы Острова и Палау. Они предусматривают оказание финансовой помощи указанным странам со стороны США и передачу Вашингтону вопросов обороны. В то же время государства сохраняют внутреннее самоуправление.

Дмитриев: у США уже есть решение по Гренландии

Политика / Международные отношения

По данным The Times, последним вариантом является сохранение Гренландии как части Дании с усилением военного присутствия США на острове. Оно может сопровождаться заключением коммерческих соглашений с американскими компаниями, которые занимаются разведкой месторождений полезных ископаемых, и назначением чиновников из США на посты советников в местном правительстве.

4 января Трамп подтвердил заинтересованность США в установлении контроля над Гренландией. На следующий день американский президент пояснил, что Гренландия интересует Вашингтон «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». По его словам, Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь