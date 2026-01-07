The Times перечислила способы присоединения Гренландии к США
Администрация президента США Дональда Трампа может добиться присоединения к стране Гренландии четырьмя способами. Об этом пишет The Times.
Первый способ предполагает вооруженное вторжение США. Еще одним вариантом издание называет принуждение, в рамках которого Трамп может предложить Дании выкупить Гренландию, пообещав существенные инвестиции в экономику.
Газета также допустила возможность заключения договора о свободной ассоциации. У Вашингтона уже есть подобные соглашения с малыми государствами Тихого океана, включая Микронезию, Маршалловы Острова и Палау. Они предусматривают оказание финансовой помощи указанным странам со стороны США и передачу Вашингтону вопросов обороны. В то же время государства сохраняют внутреннее самоуправление.
По данным The Times, последним вариантом является сохранение Гренландии как части Дании с усилением военного присутствия США на острове. Оно может сопровождаться заключением коммерческих соглашений с американскими компаниями, которые занимаются разведкой месторождений полезных ископаемых, и назначением чиновников из США на посты советников в местном правительстве.
4 января Трамп подтвердил заинтересованность США в установлении контроля над Гренландией. На следующий день американский президент пояснил, что Гренландия интересует Вашингтон «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». По его словам, Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.