Дмитриев: у США уже есть решение по Гренландии

Миллер в интервью CNN поставил под сомнение право Дании контролировать Гренландию. Он заявил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов для защиты интересов в Арктике и НАТО. Миллер подчеркнул, что Гренландия является колонией, и для присоединения острова, где живут всего 30 000 человек, военная сила вряд ли потребуется.