Дмитриев: у США уже есть решение по Гренландии

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев предположил, что у США уже есть решение по Гренландии. Об этом он написал в соцсети X.

«Кажется, по Гренландии вопрос уже решен – Евросоюз продолжит делать то, что лучше всего получается у вассалов: "мониторить ситуацию" и проводить политику двойных стандартов. Канада следующая?» – написал Дмитриев в ответ на пост заместителя главы администрации США Стивена Миллера.

Миллер в интервью CNN поставил под сомнение право Дании контролировать Гренландию. Он заявил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов для защиты интересов в Арктике и НАТО. Миллер подчеркнул, что Гренландия является колонией, и для присоединения острова, где живут всего 30 000 человек, военная сила вряд ли потребуется.

4 января в беседе с журналистами Трамп сказал, что будет беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца. «Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней», – добавил он, не приводя подробностей.

5 января глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты Гренландия интересует «с точки зрения национальной безопасности», поскольку воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».

