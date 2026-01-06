Газета
В Белом доме поставили под вопрос право Дании контролировать Гренландию

Заместитель главы администрации США Стивен Миллер усомнился в праве Дании контролировать Гренландию. Он заявил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов для защиты интересов в Арктике и НАТО.

В интервью CNN Миллер задался вопросами о законности датского суверенитета над островом, заявив, что Гренландия является колонией. По его словам, для присоединения острова с населением всего 30 000 человек военная сила, вероятно, не потребуется.

5 января Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также считает, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.

