В Белом доме поставили под вопрос право Дании контролировать Гренландию
Заместитель главы администрации США Стивен Миллер усомнился в праве Дании контролировать Гренландию. Он заявил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов для защиты интересов в Арктике и НАТО.
В интервью CNN Миллер задался вопросами о законности датского суверенитета над островом, заявив, что Гренландия является колонией. По его словам, для присоединения острова с населением всего 30 000 человек военная сила, вероятно, не потребуется.
5 января Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также считает, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.