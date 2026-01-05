Премьер Гренландии выразил надежду на уважение со стороны США

«Гренландия не продается. И хорошо, что Дания и Гренландия совместно решительно противостоят риторике, которую мы сейчас наблюдаем со стороны наших ближайших союзников», – обратил внимание Нильсен на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .