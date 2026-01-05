Газета
Премьер Гренландии выразил надежду на уважение со стороны США

Ведомости

Гренландия является полностью демократическим обществом, которое нельзя купить или захватить. Об этом заявил председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, выразив надежду на «более уважительный тон» со стороны США.

«Гренландия не продается. И хорошо, что Дания и Гренландия совместно решительно противостоят риторике, которую мы сейчас наблюдаем со стороны наших ближайших союзников», – обратил внимание Нильсен на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Нильсен добавил, что под его руководством Гренландия держит ситуацию под контролем.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также добавил, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.

