Премьер Гренландии выразил надежду на уважение со стороны США
Гренландия является полностью демократическим обществом, которое нельзя купить или захватить. Об этом заявил председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, выразив надежду на «более уважительный тон» со стороны США.
«Гренландия не продается. И хорошо, что Дания и Гренландия совместно решительно противостоят риторике, которую мы сейчас наблюдаем со стороны наших ближайших союзников», – обратил внимание Нильсен на своей странице в соцсети Facebook
Нильсен добавил, что под его руководством Гренландия держит ситуацию под контролем.
5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». По словам Трампа, воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями» и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Глава Белого дома также добавил, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.