Трамп заявил, что Гренландия нужна США для национальной безопасности

4 января Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона в установлении контроля над Гренландией. Трамп заявил, что США «абсолютно нуждаются в Гренландии», описав остров как «окруженный российскими и китайскими кораблями». Трамп отметил, что другим странам «придется самим оценить», что действия США в Венесуэле значат для Гренландии, добавив: «Но она нам действительно нужна, абсолютно. Она нужна нам для обороны».