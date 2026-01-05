Газета
Трамп заявил, что Гренландия нужна США для национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам необходима Гренландия «с точки зрения национальной безопасности». Об этом сообщает CNN.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, он утверждал, что воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями», и Дания не сможет обеспечить его защиту самостоятельно. Трамп также добавил, что Европейскому союзу нужно, чтобы остров контролировали США.

4 января Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона в установлении контроля над Гренландией. Трамп заявил, что США «абсолютно нуждаются в Гренландии», описав остров как «окруженный российскими и китайскими кораблями». Трамп отметил, что другим странам «придется самим оценить», что действия США в Венесуэле значат для Гренландии, добавив: «Но она нам действительно нужна, абсолютно. Она нужна нам для обороны».

Какие страны могут стать новыми целями Трампа

Политика / Международные новости
