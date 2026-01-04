Трамп подтвердил заинтересованность США в контроле над Гренландией

Отвечая на вопрос, чем смена режима в Венесуэле отличается от подобных действий в Ираке, которые он ранее критиковал, Трамп заявил: «Это был Буш. Вам придется задать этот вопрос Бушу, потому что нам никогда не следовало вторгаться в Ирак. Это положило начало катастрофе на Ближнем Востоке».