Трамп подтвердил заинтересованность США в контроле над Гренландией
Венесуэла, возможно, не последняя страна, которая станет объектом американского военного вмешательства, заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью журналу The Atlantic. Также он подтвердил заинтересованность Вашингтона в установлении контроля над Гренландией.
Отвечая на вопрос, чем смена режима в Венесуэле отличается от подобных действий в Ираке, которые он ранее критиковал, Трамп заявил: «Это был Буш. Вам придется задать этот вопрос Бушу, потому что нам никогда не следовало вторгаться в Ирак. Это положило начало катастрофе на Ближнем Востоке».
В интервью Трамп также подтвердил, что США «абсолютно нуждаются в Гренландии», описав остров как «окруженный российскими и китайскими кораблями». Трамп отметил, что другим странам «придется самим оценить», что действия США в Венесуэле значат для Гренландии, добавив: «Но она нам действительно нужна, абсолютно. Она нужна нам для обороны».
При этом Трамп подчеркнул, что решение о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро было вызвано не только географическим положением страны: «Дело не в полушарии. Дело в стране. Дело в отдельных странах».
США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.
Трамп после этого заявил, что теперь США будут управлять Венесуэлой и продавать ее нефть другим странам. Однако ставшая временным президентом страны вице-президент Дельси Родригес отвергла планы Вашингтона, пообещав, что Каракас будет защищать собственные ресурсы и что Венесуэла больше не станет колонией.