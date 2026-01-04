Трамп: Родригес «заплатит очень высокую цену» в случае неподчинения США

Жесткий тон в адрес Родригес контрастирует с похвалой, которую Трамп высказал ей ранее, отмечает издание. Накануне он заявил на пресс-конференции, что Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США, которые, по его словам, временно «будут управлять» ее страной. «Она, по сути, готова сделать то, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой», – сказал он тогда.