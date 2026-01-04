Трамп: Родригес «заплатит очень высокую цену» в случае неподчинения США
Временная глава Венесуэлы Дельси Родригес столкнется с последствиями хуже, чем у Николаса Мадуро, если не будет выполнять требования Вашингтона. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью журналу The Atlantic.
«Если она не будет делать то, что правильно, она заплатит очень высокую цену, вероятно, большую, чем Мадуро», – сказал Трамп. Он дал понять, что не потерпит того, что он назвал «дерзким отказом» Родригес признать военное вмешательство США, в результате которого был захвачен Мадуро.
Жесткий тон в адрес Родригес контрастирует с похвалой, которую Трамп высказал ей ранее, отмечает издание. Накануне он заявил на пресс-конференции, что Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США, которые, по его словам, временно «будут управлять» ее страной. «Она, по сути, готова сделать то, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой», – сказал он тогда.
Однако Родригес отвергла это предположение, заявив, что страна готова защищать свои природные ресурсы и «никогда больше не будет колонией». В интервью Трамп также подтвердил свою готовность отдать приказ о второй волне военных действий в Венесуэле, если сочтет это необходимым.
США атаковали Венесуэлу 3 января. Президент Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.