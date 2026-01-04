Медведев: после операции в Венесуэле США не имеют права упрекать Россию
Вашингтон после операции в Венесуэле потерял право даже формально упрекать Москву за какие-то ее действия. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ТАСС.
Медведев охарактеризовал события в Венесуэле как пример «права сильнейшего».
«Но тогда скажем "товарищам из солнечного Пиндостана" прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну», – обратил внимание зампред Совбеза.
США атаковали Венесуэлу 3 января. Президент страны Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.