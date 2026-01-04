Газета
Главная / Политика /

В Совфеде назвали возможный захват Венесуэлы «гигантским призом» для США

Запасы нефти в стране оцениваются более чем в 300 млрд баррелей
Ведомости

Снять Венесуэлу с «антиамериканской орбиты» и ввести в зону прямого контроля США означало бы для Вашингтона завладеть «гигантским призом» в глобальном геоэкономическом и геостратегическом соперничестве. Венесуэла занимает первое место в мире по объему разведанных запасов нефти, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, разведанные запасы нефти в стране оцениваются более чем в 300 млрд баррелей.

«По нефтяным резервам Венесуэла опережает Саудовскую Аравию и Иран, занимающие второе и третье места в мире», – подчеркнул сенатор.

Пушков считает, что с точки зрения получения «гигантского приза», захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро является лишь первым шагом к цели, которая еще не достигнута. Сенатор также задался вопросом, удастся ли президенту США Дональду Трампу достичь ее без ввода войск в Венесуэлу и ее оккупации.

Американские силы атаковали Венесуэлу утром 3 января. Они захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.

В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.

Читайте также:Подполковник Дэвис назвал сфабрикованным предлог для атаки США на Венесуэлу
