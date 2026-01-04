Подполковник Дэвис назвал сфабрикованным предлог для атаки США на Венесуэлу
Приказ об американской атаке на Венесуэлу был отдан под выдуманным предлогом, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, речь идет не о защите Америки от наркотиков.
«Просто поймите, что это полная и абсолютная выдумка», – сказал Дэвис.
Утром 3 января американские силы атаковали Венесуэлу, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в США. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.