Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио назвал правительство Кубы «огромной проблемой»

По его словам, США «не большие поклонники» кубинского режима
Ведомости

Правительство Кубы является «огромной проблемой» для Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News.

При этом он не стал раскрывать будущие шаги США в этом отношении.

«Но, я думаю, ни для кого не секрет, что мы не большие поклонники кубинского режима, который, кстати, поддерживал [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», – отметил Рубио. Таким образом он ответил на вопрос телеведущей о том, станет ли Куба следующей целью после Венесуэлы.

Какие страны могут стать новыми целями Трампа

Политика / Международные новости

Госсекретарь США подчеркнул также, что Мадуро охраняли именно кубинцы, а не венесуэльские телохранители.

4 января президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что кубинцы готовы воевать за Венесуэлу.

Старший международный корреспондент The Guardian Джулиан Боргер считает, что Иран и Дания могут стать следующими целями президента США Дональда Трампа. 3 января Трамп добавил Кубу в перечень стран, «на которые он нацелен», предположив, что она «очень похожа» на Венесуэлу «в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы».

США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Президент Николас Мадуро и его жена были вывезены из страны. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.

В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.

Читайте также:Задолго до Мадуро: как США захватили лидера Панамы
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте