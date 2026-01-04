Рубио назвал правительство Кубы «огромной проблемой»По его словам, США «не большие поклонники» кубинского режима
Правительство Кубы является «огромной проблемой» для Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News.
При этом он не стал раскрывать будущие шаги США в этом отношении.
«Но, я думаю, ни для кого не секрет, что мы не большие поклонники кубинского режима, который, кстати, поддерживал [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», – отметил Рубио. Таким образом он ответил на вопрос телеведущей о том, станет ли Куба следующей целью после Венесуэлы.
Госсекретарь США подчеркнул также, что Мадуро охраняли именно кубинцы, а не венесуэльские телохранители.
4 января президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что кубинцы готовы воевать за Венесуэлу.
Старший международный корреспондент The Guardian Джулиан Боргер считает, что Иран и Дания могут стать следующими целями президента США Дональда Трампа. 3 января Трамп добавил Кубу в перечень стран, «на которые он нацелен», предположив, что она «очень похожа» на Венесуэлу «в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы».
США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Президент Николас Мадуро и его жена были вывезены из страны. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.
В тот же день Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.