Задолго до Мадуро: как США захватили лидера Панамы

Норьега родился 11 февраля 1934 г. Или в 1936 г., как однажды он заявил сам. Или в 1938 г., как позже утверждалось в документах французского суда. Сведения о его семье также противоречивы. Отец был состоятельным бухгалтером. Норьега стал плодом его внебрачной связи – то ли с горничной, то ли с прачкой, то ли с поварихой. Мать сразу же уехала в родную деревню в джунглях, где мальчик мог бы и вырасти. Однако через несколько лет у нее развился туберкулез, и она не смогла заботиться о сыне. Отец отказался принять ребенка, и Норьегу взяла на воспитание крестная. Так он оказался в трущобах Панама‑сити.