Чем известен захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Чем известен захваченный США президент Венесуэлы Николас МадуроПо словам Трампа, латиноамериканский лидер вывезен из страны в рамках военной операции
В ночь на 3 января вооруженные силы США захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил американский лидер Дональд Трамп. В ходе операции были нанесены удары по ряду стратегических объектов в столице республики Каракасе. По словам сенатора Майка Ли, ссылающегося на госсекретаря Марко Рубио, Мадуро предстанет перед судом в США. Что известно о венесуэльском президенте – в справке «Ведомостей».
Образование и профсоюзная деятельность
Николас Мадуро Морос родился 23 ноября 1962 г. в столице Венесуэлы Каракасе. Его отец был рабочим и профсоюзным лидером. По словам Мадуро, его бабушка и дедушка были евреями сефардского происхождения (с Пиренейского полуострова) и приняли католичество в Венесуэле.
Мадуро получал среднее образование в государственной школе им. Хосе Авалоса, которая расположена в Эль Вайе, однако окончить обучение, по данным The Guardian, ему не удалось. При этом будущий политик занимал пост руководителя студенческого школьного союза. Тогда же он стал членом молодежной организации «Социалистическая лига», а также побывал на Кубе, где проходил подготовку по вопросам организации профсоюзной работы. В 1983 г. Мадуро выполнял обязанности телохранителя кандидата на пост президента Хосе Висенте Рангеля в ходе его избирательной кампании.
В 1991-1998 гг. Мадуро работал водителем автобуса в транспортной компании Каракаса, вскоре он стал основателем и лидером нелегальной профсоюзной организации. В начале 1990‑х присоединился к «Революционному боливарианскому движению – 200» (Movimiento Bolivariano Revolucionario – 200, MBR‑200), созданному будущим президентом Венесуэлы Уго Чавесом. В 1994 г. Мадуро принимал активное участие в освобождении Чавеса, который отбывал срок за неудавшийся военный переворот 1992 г.
Политическая карьера
В период с 1994 по 1997 г. Мадуро входил в руководство MBR‑200. Параллельно он основал и координировал национальное рабочее крыло движения – «Боливарианскую рабочую силу» (Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT), а также стал одним из создателей «Движения за Пятую республику» (ДПР) – политической силы, призванной воплотить идеи боливарианской революции. В 1998 г. он возглавил предвыборную кампанию Чавеса на президентских выборах. В итоге тот одержал победу, получив 56% голосов избирателей. В 1999 г. Мадуро присоединился к Национальной конституционной ассамблее, созданной для разработки новой конституции Венесуэлы – документа, заложившего основы современного государственного устройства страны. С 23 января по 15 декабря 1999 г. Мадуро был депутатом Конгресса Республики и возглавлял фракцию ДПР.
С 2000 г. Мадуро был депутатом Национальной ассамблеи (однопалатного парламента страны). В 2006 г. он стал ее председателем, а затем его назначили министром иностранных дел. На этом посту он активно продвигал идеи боливарианской интеграции в регионе, укреплял связи с союзниками Венесуэлы и отстаивал интересы страны на международной арене.
В 2007 г. вошел в состав Высшего политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), образованной на базе ДПР, и возглавил комиссию по разработке нового Трудового кодекса, призванного укрепить социальные гарантии трудящихся.
В 2012 г. Чавес, проходивший лечение от рака, объявил Мадуро своим преемником и делегировал ему часть президентских полномочий, включая контроль над статьями госбюджета, решение вопросов об экспроприации собственности и одобрение запросов членов правительства по валютным операциям. 13 октября 2012 г. Мадуро был назначен вице‑президентом Венесуэлы. 5 марта 2013 г., после смерти Уго Чавеса, Мадуро стал исполняющим обязанности президента. Уже через месяц он победил на выборах, набрав 50,61% голосов.
В 2014 г. Мадуро занял пост председателя ЕСПВ. Параллельно оппоненты обвинили его в том, что в стране ухудшилась экономическая ситуация и усилилась коррупция. На фоне роста инфляции и увеличения уровня преступности в Венесуэле вспыхнули массовые протесты. Со своей стороны, Мадуро утверждал, что за попытками дестабилизировать обстановку стоят враждебные страны – в частности, Колумбия, Панама и Соединенные Штаты.
После победы оппозиции на парламентских выборах 2015 г. возник конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти. В 2017 г. Верховный суд лишил полномочий Национальную ассамблею, что спровоцировало массовые протесты.
На выборах 2018 г. Мадуро переизбрался, получив 67,84% голосов, однако результаты были оспорены рядом международных организаций.
Второй срок его правления сопровождался усилением конфронтации с соседями. Так, например, 4 августа 2018 г. во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Мадуро обвинил в организации покушения венесуэльскую оппозицию, экс‑президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.
В 2019 г. спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента, получив поддержку США и ряда латиноамериканских государств. Оппозиция обвиняла Мадуро в установлении авторитарного режима, подавлении политической конкуренции и нарушении прав человека. Это привело к дипломатическому кризису и разрыву отношений с несколькими странами.
16 марта 2024 г. ЕСПВ вновь выдвинула его кандидатом на президентских выборах. 28 июля он победил, заручившись поддержкой 51,2% избирателей, а 10 января 2025 г. был приведен к присяге на третий срок.
Итоги правления
За время президентства Мадуро Венесуэла столкнулась с рядом серьезных вызовов и переживает острый кризис. С 2014 г. США вводили ограничения, затрагивающие долговые операции и сделки с государственной нефтяной компанией PDVSA. В 2019 г. были наложены блокирующие санкции на большинство государственных структур, включая Центральный банк. Эти меры ограничили доступ Венесуэлы к международным финансовым рынкам и усложнили импорт критически важных товаров.
Внешнеполитические проблемы включали территориальный спор с Гайаной из‑за провинции Эссекибо и напряженность на границе с Колумбией. В условиях изоляции Венесуэла укрепила связи с Россией, Китаем и Кубой, которые выступили ее ключевыми партнерами.
В 2017 г. Венесуэла вступила в фазу гиперинфляции. По данным Центрального банка, в 2019 г. она достигла пика в 340 000%, хотя независимые эксперты приводят значительно более высокие оценки. Ключевой удар по экономике нанесло падение добычи нефти, снизившись с максимальных 3,45 млн б/с в 1997-м до 800 000 б/с в 2023-2024 гг. (минимум был в 2020-м – около 300 000 б/с).
Кризис привел к острому дефициту товаров первой необходимости. В 2018 г. 93% жителей Венесуэлы сообщали о проблемах с доступом к продовольствию. Ситуацию усугубил массовый отток граждан: по данным ООН, сокращение численности населения началось уже в 2017 г. Уровень бедности вырос с 48% в 2014 г. до 91% в 2018 г. В 2019 г. ООН сообщила, что 7 млн венесуэльцев нуждались в гуманитарной помощи – продуктах, питьевой воде и средствах гигиены. Рост бедности сопровождался увеличением уровня преступности.
В 2021 г. прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан объявил о начале официального расследования в отношении Венесуэлы в связи с предполагаемыми преступлениями против человечности при подавлении демонстраций в 2017 г.
Награды и личная жизнь
За свою деятельность Мадуро был удостоен ряда наград. В 2013 г. он получил Большую цепь ордена Освободителя Венесуэлы (высшая государственная награда, вручаемая всем президентам) и Двухсотлетний орден «За достойную кампанию». В том же году ему была вручена боливийская Большая цепь ордена Кондора Андов. В 2014 г. он был награжден «Звездой Палестины», в 2015 г. – никарагуанским орденом Аугусто Сесара Сандино, а в 2016 г. – кубинским орденом «Хосе Марти». Кроме того, в 2014-м ему было присвоено звание почетного доктора аргентинского Национального университета Лануса.
Мадуро был дважды женат. В первом браке с Адрианой Гуэрра Ангуле у него родился сын. С 2013 г. его супруга – Силия Флорес, которая ранее была адвокатом Уго Чавеса после военного мятежа 1992 г. Она стала первой женщиной – председателем Национальной ассамблеи (2006-2011), сменив на этом посту самого Мадуро, а позднее занимала должность генпрокурора (2012-2013).