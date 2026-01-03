Чем известен захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро

В период с 1994 по 1997 г. Мадуро входил в руководство MBR‑200. Параллельно он основал и координировал национальное рабочее крыло движения – «Боливарианскую рабочую силу» (Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT), а также стал одним из создателей «Движения за Пятую республику» (ДПР) – политической силы, призванной воплотить идеи боливарианской революции. В 1998 г. он возглавил предвыборную кампанию Чавеса на президентских выборах. В итоге тот одержал победу, получив 56% голосов избирателей. В 1999 г. Мадуро присоединился к Национальной конституционной ассамблее, созданной для разработки новой конституции Венесуэлы – документа, заложившего основы современного государственного устройства страны. С 23 января по 15 декабря 1999 г. Мадуро был депутатом Конгресса Республики и возглавлял фракцию ДПР.