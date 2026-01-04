Президент Кубы выразил готовность воевать за Венесуэлу
Кубинцы готовы воевать за Венесуэлу, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на мероприятии в поддержку венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, на акции, прошедшей 3 января, кубинский президент «заявил о неизменной верности своей страны союзнику».
«За Венесуэлу, и, конечно же, за Кубу, мы готовы отдать даже собственную кровь», – сказал Диас-Канель.
Отмечается, что аналогичные акты солидарности состоялись по всей стране.
США атаковали Венесуэлу утром 3 января. Американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.
Старший международный корреспондент The Guardian Джулиан Боргер считает, что Иран и Дания могут стать следующими целями Трампа после успешной для США операции по захвату президента Венесуэлы. 3 января Трамп добавил Кубу в перечень стран, «на которые он нацелен», предположив, что она «очень похожа» на Венесуэлу «в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы».