Рубио исключил возможность вторжения США в Гренландию

7 января The Times представила способы, с помощью которых администрация Трампа может добиться присоединения к стране Гренландии. Первый из них предполагает вооруженное вторжение Вашингтона. Еще одним вариантом может стать принуждение, в рамках которого Трамп может предложить Дании выкупить Гренландию, пообещав инвестиции в экономику. Издание также допустило возможность заключения договора о свободной ассоциации или сохранение Гренландии как части Дании с усилением военного присутствия США на острове.