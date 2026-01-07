Рубио исключил возможность вторжения США в Гренландию

Рубио исключил возможность вторжения США в ГренландиюГоссекретарь не считает, что на острове может произойти то же, что в Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио исключил возможность проведения американской военной операции в Гренландии. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.
«Я разговаривал по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, который подтвердил, что это не является выбранным США курсом», – приводит его заявление Reuters.
По словам Барро, Рубио исключил возможность, что в Гренландии может произойти то же, что в Венесуэле. Французский министр выразил мнение, что нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла и противоречило бы интересам Вашингтона.
5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», поскольку воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». Он добавил, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.
7 января The Times представила способы, с помощью которых администрация Трампа может добиться присоединения к стране Гренландии. Первый из них предполагает вооруженное вторжение Вашингтона. Еще одним вариантом может стать принуждение, в рамках которого Трамп может предложить Дании выкупить Гренландию, пообещав инвестиции в экономику. Издание также допустило возможность заключения договора о свободной ассоциации или сохранение Гренландии как части Дании с усилением военного присутствия США на острове.