Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Клишас посоветовал направить французские войска в Гренландию вместо Украины

Ведомости

Франции следует направить свои войска на защиту острова Гренландия, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он прокомментировал готовность президента Франции Эммануэля Макрона отправить военный контингент на Украину.

«Лучше бы направили в Гренландию», – написал сенатор.

6 января замруководителя администрации США Стивен Миллер усомнился в законности датского суверенитета над Гренландией. Он заявил, что остров должен стать частью США для защиты интересов в Арктике и НАТО. По словам Миллера, остров является колонией и для установки контроля над территорией с населением всего 30 000 человек военная сила, вероятно, будет не нужна.

5 января президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». Он выразил мнение, что и Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь