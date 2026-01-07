Клишас посоветовал направить французские войска в Гренландию вместо Украины
Франции следует направить свои войска на защиту острова Гренландия, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он прокомментировал готовность президента Франции Эммануэля Макрона отправить военный контингент на Украину.
«Лучше бы направили в Гренландию», – написал сенатор.
6 января замруководителя администрации США Стивен Миллер усомнился в законности датского суверенитета над Гренландией. Он заявил, что остров должен стать частью США для защиты интересов в Арктике и НАТО. По словам Миллера, остров является колонией и для установки контроля над территорией с населением всего 30 000 человек военная сила, вероятно, будет не нужна.
5 января президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями». Он выразил мнение, что и Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.