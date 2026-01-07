Клишас посоветовал направить французские войска в Гренландию вместо Украины

6 января замруководителя администрации США Стивен Миллер усомнился в законности датского суверенитета над Гренландией. Он заявил, что остров должен стать частью США для защиты интересов в Арктике и НАТО. По словам Миллера, остров является колонией и для установки контроля над территорией с населением всего 30 000 человек военная сила, вероятно, будет не нужна.