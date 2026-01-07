Газета
Главная / Политика /

Левитт: Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии

Он считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором нацбезопасности
Ведомости

Президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос о возможной покупке Гренландии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая в регионе. Левитт отметила, что идея приобретения Гренландии «не нова и обсуждается американскими президентами еще с XIX века».

Она подчеркнула, что Трамп считает усиление присутствия США в Арктике ключевым фактором национальной безопасности, и именно поэтому его команда сейчас прорабатывает возможные сценарии сделки.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире France Inter, что госсекретарь США Марко Рубио исключил возможность проведения американской военной операции в Гренландии. По словам Барро, Рубио заверил его по телефону, что такой сценарий не рассматривается и Вашингтон не собирается действовать там так же, как в Венесуэле.

5 января Трамп заявил, что Вашингтон интересует Гренландия с точки зрения национальной безопасности, так как воды вокруг острова «насыщены российскими и китайскими судами», и выразил мнение, что контроль США над островом выгоден и ЕС.

