Левитт: Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире France Inter, что госсекретарь США Марко Рубио исключил возможность проведения американской военной операции в Гренландии. По словам Барро, Рубио заверил его по телефону, что такой сценарий не рассматривается и Вашингтон не собирается действовать там так же, как в Венесуэле.