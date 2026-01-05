Трамп заявил, что США смогут вернуть все потраченные на Киев деньги
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут вернуть все средства, потраченные на поддержку Украины, и даже получить дополнительный доход благодаря соглашению о полезных ископаемых. Выступая перед журналистами на борту своего самолёта, он отметил, что благодаря этой сделке американская помощь Украине теперь приносит доход.
Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот «отдал $350 млрд» Украине, в то время как нынешняя администрация заключила соглашение о редкоземельных элементах, которое позволит вернуть значительную часть этих средств. Он подчеркнул, что теперь Вашингтон получает оплату за поставки вооружений Киеву.
1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.