США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

Свириденко сообщила, что фонд будут пополнятся за счет доходов от новых лицензий на добычу ресурсов, они будут поровну распределяться между США и Украиной. Кроме того, заявила украинский министр, США смогут вносить вклад через новую помощь, например, поставки ПВО. По ее словам, Украина рассчитывает, что в течение первых 10 лет доходы фонда не будут распределяться, а будут инвестироваться исключительно в Украину, однако отметила, что «эти условия еще будут обсуждаться».