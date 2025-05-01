США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металламВ рамках соглашения будет создан американо-украинский инвестиционный фонд восстановления Украины
Вашингтон и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, сообщило министерство финансов США.
«В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ США оказал обороне Украины <…>, это экономическое партнерство создает основу для совместной работы и инвестирования, позволяя объединить ресурсы, таланты и возможности двух стран для ускорения экономического восстановления Украины», – говорится в заявлении.
Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон привержен содействию завершению конфликта.
«Это соглашение ясно демонстрирует России, что администрация Трампа твердо настроена на мирный процесс, основанный на принципах свободной, суверенной и процветающей Украины в долгосрочной перспективе. Президент Трамп задумывал это партнерство между американским и украинским народами как символ их общей приверженности прочному миру и процветанию на Украине», – сказал он.
Бессент добавил, что любые государства или лица, предположительно поддерживавшие российский ВПК, будут исключены из процесса восстановления Украины.
«И Соединенные Штаты, и правительство Украины рассчитывают на скорейший запуск этого исторического экономического партнерства на благо украинского и американского народов», – заключил он.
На подписание документа в Вашингтон прилетела вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она отметила, что согласно условиям соглашения, «полное право собственности и контроль» остаются за Украиной.
«Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, что и где добывать. Недра остаются в собственности Украины – это четко закреплено в соглашении», написала она.
Свириденко подчеркнула, что управление фондом будет осуществляться совместно с США, и ни одна из сторон не получит права решающего голоса, что, по ее словам, свидетельствует о равноправном партнерстве между двумя странами. Украинский министр также заметила, что в подписанном соглашении отсутствуют какие-либо упоминания о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала обеих стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.
Свириденко сообщила, что фонд будут пополнятся за счет доходов от новых лицензий на добычу ресурсов, они будут поровну распределяться между США и Украиной. Кроме того, заявила украинский министр, США смогут вносить вклад через новую помощь, например, поставки ПВО. По ее словам, Украина рассчитывает, что в течение первых 10 лет доходы фонда не будут распределяться, а будут инвестироваться исключительно в Украину, однако отметила, что «эти условия еще будут обсуждаться».
О том, что соглашение может быть подписано 30 апреля ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что это то же самое соглашение, на подписание которого стороны согласились в минувшие выходные.
30 апреля Трамп заявил, что ожидает, что Киев выполнит условия договора. Трамп также отметил, что американское присутствие в местах добычи полезных ископаемых обеспечит дополнительную безопасность для региона.
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступок в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Это произошло во время встречи Трампа и Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал ее «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».