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США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

В рамках соглашения будет создан американо-украинский инвестиционный фонд восстановления Украины
Людмила Чернова
РИА Новости
РИА Новости

Вашингтон и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, сообщило министерство финансов США.

«В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ США оказал обороне Украины <…>, это экономическое партнерство создает основу для совместной работы и инвестирования, позволяя объединить ресурсы, таланты и возможности двух стран для ускорения экономического восстановления Украины», – говорится в заявлении.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон привержен содействию завершению конфликта.

«Это соглашение ясно демонстрирует России, что администрация Трампа твердо настроена на мирный процесс, основанный на принципах свободной, суверенной и процветающей Украины в долгосрочной перспективе. Президент Трамп задумывал это партнерство между американским и украинским народами как символ их общей приверженности прочному миру и процветанию на Украине», – сказал он.

Бессент добавил, что любые государства или лица, предположительно поддерживавшие российский ВПК, будут исключены из процесса восстановления Украины.

«И Соединенные Штаты, и правительство Украины рассчитывают на скорейший запуск этого исторического экономического партнерства на благо украинского и американского народов», – заключил он.

На подписание документа в Вашингтон прилетела вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она отметила, что согласно условиям соглашения, «полное право собственности и контроль» остаются за Украиной.

«Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, что и где добывать. Недра остаются в собственности Украины – это четко закреплено в соглашении», написала она.

Свириденко подчеркнула, что управление фондом будет осуществляться совместно с США, и ни одна из сторон не получит права решающего голоса, что, по ее словам, свидетельствует о равноправном партнерстве между двумя странами. Украинский министр также заметила, что в подписанном соглашении отсутствуют какие-либо упоминания о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала обеих стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.

Свириденко сообщила, что фонд будут пополнятся за счет доходов от новых лицензий на добычу ресурсов, они будут поровну распределяться между США и Украиной. Кроме того, заявила украинский министр, США смогут вносить вклад через новую помощь, например, поставки ПВО. По ее словам, Украина рассчитывает, что в течение первых 10 лет доходы фонда не будут распределяться, а будут инвестироваться исключительно в Украину, однако отметила, что «эти условия еще будут обсуждаться».

О том, что соглашение может быть подписано 30 апреля ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что это то же самое соглашение, на подписание которого стороны согласились в минувшие выходные.

30 апреля Трамп заявил, что ожидает, что Киев выполнит условия договора. Трамп также отметил, что американское присутствие в местах добычи полезных ископаемых обеспечит дополнительную безопасность для региона.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступок в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Это произошло во время встречи Трампа и Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал ее «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».

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