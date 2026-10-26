Смена всех

За 14 лет своего правления Сербская прогрессивная партия Александра Вучича чаще проводила досрочные выборы, чем регулярные. Подобное средство выпуска пара работало без сбоев до 25 октября 2026 г., когда сломалось. Сломала его прежде всего неожиданно высокая явка – 72% пришедших на избирательные участки в это воскресенье сербов. Такая огромная цифра была зафиксирована в сербской электоральной истории лишь однажды – на президентских выборах 2000 г., когда Слободан Милошевич проиграл Воиславу Коштунице, но не захотел уходить. Тогда случилась первая цветная – «бульдозерная» – революция, и на 12 лет к власти пришли представители «демократических сил». Вучич не захотел повторять печальный опыт Милошевича и предусмотрительно ушел с поста президента заранее сам. К слову, если бы он этого не сделал, в ночь после выборов толпа с высокой долей вероятности могла бы вынести его кабинет. Ночью гулял весь Белград – и не только. По крайней мере имели место столкновения с силовиками, причем нападали на отступающую жандармерию как раз вышедшие отмечать свою победу сторонники оппозиции. Плакаты же с предвыборной рекламой партии Вучича по всей стране срывали и жгли. Как, впрочем, и окончательно разогнали бывший лагерь сторонников экс-президента под президентским дворцом. Ровно на 14% выросшей с последних выборов явки и проиграла «Объединенная Сербия» экс-президента «Студенческому списку» – 38% против 52%.