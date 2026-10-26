Минобрнауки утвердило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год

15 октября советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что в России сокращают число вузовских олимпиад для школьников, которые дают преимущества при поступлении. Она подчеркнула, что в 2026 г. таких олимпиад было 83, а их победителями или призерами стали почти 900 человек.