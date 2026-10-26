Минобрнауки утвердило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
Координационный совет при правительстве РФ одобрил объем и структуру бюджетных мест для приема в вузы на 2027/28 учебный год. Об этом сообщили в канале Минобрнауки России в мессенджере Мах.
«Распределение мест между вузами пройдет на конкурсной основе до 29 декабря», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что наибольшее количество бюджетных мест установлено для инженерно-технических, естественнонаучных, медицинских, педагогических и сельскохозяйственных специальностей.
Также объем бюджетных мест увеличен на направления информатики и вычислительной техники (+290 мест), клинической медицины (+283 места), ядерной энергетики (+241 место), информационной безопасности (+236 мест), прикладной геологии, горного дела, нефтегазового дела и геодезии (+181 место) и других специальностей, которые направлены на обеспечение технологического лидерства.
23 октября Минобрнауки подготовило проект приказа об установлении минимального количества баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 2027/2028 учебный год для поступления в подведомственные министерству вузы.
15 октября советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что в России сокращают число вузовских олимпиад для школьников, которые дают преимущества при поступлении. Она подчеркнула, что в 2026 г. таких олимпиад было 83, а их победителями или призерами стали почти 900 человек.