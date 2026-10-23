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Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект приказа об установлении минимального количества баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 2027/2028 учебный год для поступления в подведомственные министерству вузы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение <…> на 2027/2028 учебный год», – сказано в тексте документа.

Согласно проекту, по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии ученикам необходимо набрать не менее 40 баллов. По физике минимальное количество баллов, которое должен получить учащийся, составляет 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, а по информатике – 46 баллов.

23 октября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах по специальностям, которые пользуются спросом у победителей и призеров школьных олимпиад в 2027 г. Он отметил, что приемная кампания 2026 г. продемонстрировала, что в некоторых ведущих университетах олимпиадники заняли все бюджетные места по отдельным направлениям.

15 октября советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что в России сокращают число вузовских олимпиад для школьников, которые дают преимущества при поступлении. Она подчеркнула, что в 2026 г. таких олимпиад было 83, а их победителями или призерами стали почти 900 человек.

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