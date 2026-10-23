Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы

23 октября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах по специальностям, которые пользуются спросом у победителей и призеров школьных олимпиад в 2027 г. Он отметил, что приемная кампания 2026 г. продемонстрировала, что в некоторых ведущих университетах олимпиадники заняли все бюджетные места по отдельным направлениям.