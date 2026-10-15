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Ямпольская поддержала сокращение олимпиад для поступления в вузы

Максим Цуланов
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России сокращают число вузовских олимпиад для школьников, которые дают преимущества при поступлении. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

Число олимпиад, организуемых вузами, в 2026 г. было 83. Почти 900 школьников являлись их победителями либо призерами. И каждый из этих 900 человек мог бы быть принят без вступительных испытаний».

«Количество олимпиад сокращено, новый список представлен Минобрнауки, теперь их 60. Предлагается предусмотреть единый формат учета результатов этих олимпиад при поступлении, чтобы эти мероприятия ЕГЭ собой не подменяли», – сказала она.

1 октября Ямпольская подтвердила, что Минобрнауки сократило перечень олимпиад для льготного поступления в вузы. Она считает, что изменения должны помочь устранить возникший в приемную кампанию 2026 г. перекос между высокобалльниками ЕГЭ и олимпиадниками.

Ямпольская уточняла, что целью изменений является не усиление конкуренции между выпускниками с максимальными баллами ЕГЭ и победителями олимпиад, а желаение сохранить возможности для продолжения образования у обеих групп.

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