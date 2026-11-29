50 пострадавшим помощь оказали в университетской травматологической больнице, 11 – в университетском центре имени матери Терезы. По данным минздрава, на данный момент в больнице остаются пять человек. Среди них пять полицейских, двое протестующих, один журналист, а также один прохожий.