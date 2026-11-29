Более 60 человек пострадали во время протестов в Албании
В Албании во время столкновений с полицией на антиправительственных демонстрациях в День независимости страны пострадал 61 человек. Об этом сообщило агентство АТА со ссылкой на данные минздрава республики.
Травмы получили 21 протестующий, 25 полицейских, 6 журналистов, а также депутат парламента. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
50 пострадавшим помощь оказали в университетской травматологической больнице, 11 – в университетском центре имени матери Терезы. По данным минздрава, на данный момент в больнице остаются пять человек. Среди них пять полицейских, двое протестующих, один журналист, а также один прохожий.
Минздрав Албании продолжает следить за ситуацией и остается на связи с руководством больниц.
Протесты в Албании прошли 28 ноября в День независимости страны. Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Эди Рамы. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек.
В июне в Албании проходили протесты против строительства крупного курортного комплекса на юге страны. Возведение туристического объекта, стоимость которого превышала $4 млрд, связывали с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а также с инвесторами из стран Персидского залива.
13 ноября в Тиране прошла волна протестов. Студенты требовали улучшения условий обучения, увеличение доступности образования и расширения возможностей трудоустройства.
22 ноября оппозиционная Демократическая партия Албании потребовала немедленной отставки правительства премьер-министра Рамы. Протестующие также требовали формирования временного кабинета для проведения досрочных парламентских выборов.