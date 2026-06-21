NYT: в Албании протестуют против проекта курорта Кушнера

В декабре 2024 г. правительство Албании рассекретило остров для гражданского использования. Вскоре Кушнер объявил о планах построить курорт в Адриатике в рамках более масштабного инвестиционного проекта в столице Сербии Белграде, но отказался от последнего после протестов. Правительство Албании присвоило проекту статус «стратегического инвестора», что позволяет ускорить получение разрешений и предоставляет определенные льготы, отмечала Independent в 2025 г.