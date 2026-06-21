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NYT: в Албании протестуют против проекта курорта Кушнера

Ведомости

В Албании уже более трех недель продолжаются массовые акции протеста против строительства крупного курортного комплекса на юге страны. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о туристическом объекте стоимостью свыше $4 млрд, который связывают с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, а также инвесторами из стран Персидского залива.

По данным издания, курорт планируется разместить на территории, включающей остров Сазани – единственный остров Албании, расположенный в южной части Адриатического моря. Проект также охватывает прибрежную зону севернее деревни Звернец, расположенную между лагуной Нарта и морским побережьем.

В водно-болотных угодьях в районе будущего курорта обитают средиземноморский тюлень-монах, а также более 200 видов птиц, среди которых фламинго и далматинские пеликаны.

В декабре 2024 г. правительство Албании рассекретило остров для гражданского использования. Вскоре Кушнер объявил о планах построить курорт в Адриатике в рамках более масштабного инвестиционного проекта в столице Сербии Белграде, но отказался от последнего после протестов. Правительство Албании присвоило проекту статус «стратегического инвестора», что позволяет ускорить получение разрешений и предоставляет определенные льготы, отмечала Independent в 2025 г.

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