NYT: в Албании протестуют против проекта курорта Кушнера
В Албании уже более трех недель продолжаются массовые акции протеста против строительства крупного курортного комплекса на юге страны. Об этом сообщает The New York Times.
Речь идет о туристическом объекте стоимостью свыше $4 млрд, который связывают с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, а также инвесторами из стран Персидского залива.
По данным издания, курорт планируется разместить на территории, включающей остров Сазани – единственный остров Албании, расположенный в южной части Адриатического моря. Проект также охватывает прибрежную зону севернее деревни Звернец, расположенную между лагуной Нарта и морским побережьем.
В водно-болотных угодьях в районе будущего курорта обитают средиземноморский тюлень-монах, а также более 200 видов птиц, среди которых фламинго и далматинские пеликаны.
В декабре 2024 г. правительство Албании рассекретило остров для гражданского использования. Вскоре Кушнер объявил о планах построить курорт в Адриатике в рамках более масштабного инвестиционного проекта в столице Сербии Белграде, но отказался от последнего после протестов. Правительство Албании присвоило проекту статус «стратегического инвестора», что позволяет ускорить получение разрешений и предоставляет определенные льготы, отмечала Independent в 2025 г.