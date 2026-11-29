Армия России нанесла удар по фабрике Philip Morris в ХарьковеПо данным Минобороны, там производили боеприпасы для ВСУ
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и морским судам, задействованным в интересах украинских сил. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, под удар попали цеха табачной фабрики «Philip Morris» в Харькове, где производились боеприпасы для ВСУ. Российская армия также поразила две электроподстанции 330 кВ и 110 кВ, которые обеспечивали работу предприятий украинского ВПК. Одна из них находится в Днепродзержинске Днепропетровской области, вторая – в населенном пункте Краснопавловка Харьковской области.
Удар был также нанесен по морскому судну в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Оно доставляло на Украину грузы военного назначения.
В ночь на 29 ноября армия России поразила в Кременчуге Полтавской области цеха табачной фабрики «JTI Ukraine». По данным военного ведомства, там изготавливались боеприпасы для ВСУ. В акватории Черного моря в 93 км юго-западнее Одессы было поражено морское судно-сухогруз, доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ.
В Шостке Сумской области российские военные уничтожили склад беспилотников большой и средней дальности. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Мирс», используемому для хранения и распределения военных грузов. В Запорожье поражен авто-железнодорожный мост «Преображенского» через Днепр, по которому перевозились военные грузы в зону боевых действий в Донбассе.
Днем 29 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Коломийцы Днепропетровской области. Село заняли подразделения группировки войск «Восток».
28 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве под удар попала электроподстанция «Нивки» 330 кВ. В Киевской области была поражена теплоэлектроцентраль «Белоцерковская». По данным военного ведомства, эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В акватории Черного моря восточнее Одессы под удар попало судно. Как сообщает Минобороны, на его борту находились грузы военного назначения для ВСУ.