28 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве под удар попала электроподстанция «Нивки» 330 кВ. В Киевской области была поражена теплоэлектроцентраль «Белоцерковская». По данным военного ведомства, эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В акватории Черного моря восточнее Одессы под удар попало судно. Как сообщает Минобороны, на его борту находились грузы военного назначения для ВСУ.