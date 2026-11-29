По его словам, в 2025 г. GigaChat запустили на орбиту как первого интеллектуального помощника для высвобождения времени космонавтов и автоматизации рутинных функций. Дальнейшее развитие предполагает его включение в полноценную работу в офлайн-режиме на станции. Нейросеть от «Сбера» была отправлена на МКС год назад – 27 ноября 2025 г. Сейчас она в автономном режиме используется для формирования и структурирования отчетов экипажа.