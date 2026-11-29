«Роскосмос» расширит применение искусственного интеллекта на МКСКорпорация начала применять ИИ для создания ракетно-космической техники
Госкорпорация «Роскосмос» планирует расширить перечень операций, которые выполняются на Международной космической станции с помощью нейросети GigaChat. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации по цифровой трансформации Дмитрий Горшков на конференции «AIJ Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По его словам, в 2025 г. GigaChat запустили на орбиту как первого интеллектуального помощника для высвобождения времени космонавтов и автоматизации рутинных функций. Дальнейшее развитие предполагает его включение в полноценную работу в офлайн-режиме на станции. Нейросеть от «Сбера» была отправлена на МКС год назад – 27 ноября 2025 г. Сейчас она в автономном режиме используется для формирования и структурирования отчетов экипажа.
«Роскосмос» также начал применять искусственный интеллект при создании новой ракетно-космической техники. Горшков рассказал, что госкорпорация развивает ИИ в таких областях, как генеративное проектирование изделий и создание новой продукции. В частности, госкорпорация оцифровывает отраслевой архив – чертежи, научно-исследовательскую документацию и опытно-конструкторские работы – для создания датасетов и обучения собственных суверенных моделей.
Он пояснил, что это позволяет обучить модель и фактически создать «компьютер для компьютера». Система способна работать с объемными системами автоматизированного проектирования, воспроизводить по текстовому описанию необходимые чертежи и оптимизировать их параметры. Это дает возможность создавать новые или дорабатывать имеющиеся изделия и детали в короткие сроки без потери функциональности, прочности и других характеристик.
По словам Горшкова, нейросеть выполняет работу за часы и минуты, в то время как вручную на это уходят месяцы. Он добавил, что применение ИИ дает возможность уменьшать массу изделий до 40%.
В планах «Роскосмоса» – дальнейшее развитие искусственного интеллекта и в пилотируемой космонавтике. Будущая Российская орбитальная станция, по словам Горшкова, фактически будет станцией-дроном с высоким уровнем автоматизации, что позволит снять с космонавтов большое количество рутинных задач.
В январе агентство Reuters сообщало, что Китай в течение ближайших пяти лет планирует развернуть в космосе центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Как отмечал государственный телеканал CCTV, речь идет о строительстве «инфраструктуры цифрового интеллекта космического класса гигаваттного уровня».
Проект рассматривается на фоне аналогичных планов американской компании SpaceX. Ее основатель Илон Маск ранее заявлял, что SpaceX намерена использовать средства от запланированного IPO для создания орбитальных центров обработки данных на базе солнечной энергии, чтобы снизить нагрузку на наземную энергетическую инфраструктуру.
В феврале Bloomberg писал, что компания SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Маска по размещению космических дата-центров. Эти орбитальные вычислительные центры должны выполнять сложные задачи в области искусственного интеллекта.