Россия заняла второе место среди стран G20 по доступности десятка яиц
Россия оказалась на втором месте в G20 по доступности десятка яиц, следует из анализа «РИА Новости», основанного на открытых данных. Из 43 государств G20, включая страны ЕС по отдельности, дешевле всего яйца в Индии – $0,79. Следом идет Россия: по данным Росстата за сентябрь, средняя стоимость десятка яиц – 101,39 рубля, или $1,2.
В первую пятерку также входят Индонезия (1,24), Китай (1,33) и Бразилия (1,65). В десятку лидеров попали Япония (1,7), Турция (1,83), Мексика (1,98), ЮАР (2) и Аргентина (2,12).
Самым дорогим десяток яиц оказался в Дании – единственной стране G20, где средняя цена упаковки превысила $4 (4,13). Далее следуют Австралия (3,98), Нидерланды (3,9), Австрия (3,84), Люксембург (3,78), Кипр (3,76) и Греция (3,71). Замыкают десятку самых дорогих стран Ирландия (3,63), США (3,57) и Франция (3,47).
В сентябре Минсельхоз сообщал о постепенном выравнивании цен после продолжительного периода их снижения. Как отметило ведомство, для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Кроме того, в 2026 г. российские птицефабрики продолжают наращивать производство. В январе – июле сельхозорганизации произвели свыше 23 млрд яиц, что на 2,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.