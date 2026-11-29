В сентябре Минсельхоз сообщал о постепенном выравнивании цен после продолжительного периода их снижения. Как отметило ведомство, для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Кроме того, в 2026 г. российские птицефабрики продолжают наращивать производство. В январе – июле сельхозорганизации произвели свыше 23 млрд яиц, что на 2,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.