Над Россией за день сбили 83 украинских беспилотника
Над регионами России сбили 83 украинских БПЛА в течение дня, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Республики Башкортостан и Республики Крым.
В течение 28 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Краснодара и Калуги.
Минобороны в своей сводке о боевых действий на Украине 28 ноября сообщало, что за последние сутки силы ПВО сбили 1600 беспилотников. Также силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.