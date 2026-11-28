Минобороны в своей сводке о боевых действий на Украине 28 ноября сообщало, что за последние сутки силы ПВО сбили 1600 беспилотников. Также силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.