Самолет-разведчик НАТО находился в районе Калининграда пять часов
Самолет-разведчик НАТО провел в районе Калининградской области почти пять часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Bombardier Artemis II летал по кругу, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря.
Самолет, базирующийся в румынской Констанце, стали чаще фиксировать в выходные дни.
6 ноября самолет-разведчик НАТО больше трех часов летал вокруг Калининградской области. ТАСС писал, что с начала этого года Bombardier Artemis II появлялся в районе российского региона более 70 раз, совершив первый полет днем 2 января.