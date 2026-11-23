Наибольшее количество полетов пришлось на апрель, август и октябрь – по восемь в каждом месяце. В феврале и мае самолет появлялся над Черным морем не более пяти раз. Источник отметил, что Bombardier Artemis II постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце. Летом самолет провел над Черным морем более девяти часов, установив своеобразный рекорд продолжительности полета. Осенью такие вылеты повторялись несколько раз.