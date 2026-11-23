Американский самолет-разведчик совершил 79 полетов над Черным морем
Американский самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II с начала 2026 г. совершил 79 многочасовых полетов над акваторией Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.
Первый полет самолета над южной частью Черного моря в этом году был зафиксирован 3 января. За все это время курс самолета не менялся – он курсирует с запада на восток над нейтральными водами.
Наибольшее количество полетов пришлось на апрель, август и октябрь – по восемь в каждом месяце. В феврале и мае самолет появлялся над Черным морем не более пяти раз. Источник отметил, что Bombardier Artemis II постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце. Летом самолет провел над Черным морем более девяти часов, установив своеобразный рекорд продолжительности полета. Осенью такие вылеты повторялись несколько раз.
Помимо Черного моря, разведывательный самолет периодически выполняет полеты над странами Прибалтики, юго-западной частью Средиземного моря и вокруг Калининградской области. В последнем случае его маршрут проходит через воздушное пространство Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.
21 ноября ТАСС сообщал, что шведский самолет-разведчик находился над нейтральными водами Черного моря почти пять часов. Кроме того, 22 ноября самолет-разведчик НАТО был замечен в районе Калининградской области.