28 октября мэр Москвы заявил, что к 2029 г. в столице введут в эксплуатацию 23 станции метро. На эти цели в бюджете города предусмотрено 4 трлн руб. Протяженность метро к 2029 г. вырастет в 2 раза по сравнению с 2011 г., указал Собянин.