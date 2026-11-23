Собянин: в Москве построят почти 3 км дорог на границе двух районов
На границе районов Бутырский и Марьина Роща построят и реконструируют почти 3 км дорог. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Завершить работы планируется в 2027 г. Проект предусматривает строительство нескольких проездов и обновление существующей дорожной инфраструктуры. На первом этапе проложат Проектируемый проезд № 1051 длиной около 1 км с двумя полосами движения в каждом направлении. Он соединит улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом. Также построят однополосный участок Проектируемого проезда № 923 до Складочной улицы.
На втором этапе вдоль путей МЦД-2 возведут Проектируемый проезд № 1922. Он соединит Проектируемые проезды № 767 и № 7613. На участке организуют круговое движение.
Кроме того, реконструируют Проектируемый проезд № 2025 в районе платформы Савеловская. Его соединят с улицей Двинцев, а в перспективе – с Новодмитровской улицей. По словам Собянина, новые дороги позволят создать альтернативные маршруты для автомобилистов и пассажиров наземного транспорта.
28 октября мэр Москвы заявил, что к 2029 г. в столице введут в эксплуатацию 23 станции метро. На эти цели в бюджете города предусмотрено 4 трлн руб. Протяженность метро к 2029 г. вырастет в 2 раза по сравнению с 2011 г., указал Собянин.