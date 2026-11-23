До этого ТАСС до ссылкой на материалы МВД писал, что дистанционные мошенники распространяют в популярной соцсети рекламу ИИ-приложения для редактирования фотографий. После установки аферисты получают доступ к устройству и похищают деньги. По данным полиции, мошенники предлагают скачать по ссылке приложение, которое с помощью искусственного интеллекта поможет обработать личный фотоархив. Жертва переходит по ссылке и устанавливает файл с расширением APK. После установки и перезапуска смартфона злоумышленники получают удаленный доступ к устройству и похищают накопления.