Юристы предупредили о мошенничестве с выплатами 13-й зарплаты
Мошенники перед Новым годом рассылают сообщения с предложениями получить 13-ю зарплату или праздничную премию от государства. Об этом «РИА Новости» заявил адвокат, член Ассоциации юристов России Алексей Синицын.
По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками банков или госорганов и предлагают перейти по ссылке, чтобы оформить выплату, например, в размере 15 000 руб. Затем жертву просят ввести данные банковской карты. Такие ссылки ведут на фишинговые сайты, с помощью которых аферисты могут получить доступ к счетам.
Также мошенники требуют оплатить небольшую сумму якобы за налог или комиссию, после чего похищают деньги.
Еще одна схема связана с поддельными обращениями от имени кадровых служб. Злоумышленники просят назвать код из СМС, чтобы получить доступ к учетной записи на «Госуслугах», рассказала агентству юрист Ассия Дмитриева.
До этого ТАСС до ссылкой на материалы МВД писал, что дистанционные мошенники распространяют в популярной соцсети рекламу ИИ-приложения для редактирования фотографий. После установки аферисты получают доступ к устройству и похищают деньги. По данным полиции, мошенники предлагают скачать по ссылке приложение, которое с помощью искусственного интеллекта поможет обработать личный фотоархив. Жертва переходит по ссылке и устанавливает файл с расширением APK. После установки и перезапуска смартфона злоумышленники получают удаленный доступ к устройству и похищают накопления.
22 ноября в МВД рассказали, что мошенники используют три основных типа вредоносного программного обеспечения (ВПО) для получения доступа к технике и данным пользователей. Один из наиболее универсальных видов ВПО среди мошенников – CraxsRAT и схожие с ним «цифровые шпионы». Вторым типом мошеннических ПО является NFCGate. Третий тип – Mamont.