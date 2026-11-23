Россия планирует внедрить электронные накладные в грузоперевозках до 2050 года
Россия намерена перейти на электронные перевозочные документы в грузоперевозках со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на международном коридоре «Север – Юг» и восточном направлении. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин в интервью «РИА Новости».
По его словам, цифровые коридоры с взаимным признанием электронных документов станут одним из приоритетов Транспортной стратегии до 2050 г. Сначала систему планируют внедрить внутри ЕАЭС, затем распространить на другие международные маршруты.
До 2030 г. основной задачей остается адаптация транспортной отрасли к внешним вызовам и достижение национальных целей. В частности, Россия рассчитывает увеличить объем перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в полтора раза относительно уровня 2021 г.
Никитин выделил пять ключевых направлений: коридор «Север – Юг», Восточное, Азово-Черноморское и Северо-Западное направления, а также Трансарктический коридор, включающий Северный морской путь.
19 ноября вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Олег Кожемяко заявил, что грузопоток по Северному морскому пути в 2026 г. увеличился на 15% по сравнению с показателями 2025 г., с 36 млн т до более 40 млн т. Он добавил, что власти будут помогать развивать портовую инфраструктуру, учитывая значительную грузовую базу Арктики, а также нефть, газ и полезные ископаемые. Кожемяко отметил, что ожидает прироста грузопотока в два раза в ближайшие годы.
18 ноября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что впервые в истории грузоперевозки по Северному морскому пути превысили 40 млн т.