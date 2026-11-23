19 ноября вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Олег Кожемяко заявил, что грузопоток по Северному морскому пути в 2026 г. увеличился на 15% по сравнению с показателями 2025 г., с 36 млн т до более 40 млн т. Он добавил, что власти будут помогать развивать портовую инфраструктуру, учитывая значительную грузовую базу Арктики, а также нефть, газ и полезные ископаемые. Кожемяко отметил, что ожидает прироста грузопотока в два раза в ближайшие годы.