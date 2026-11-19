Кожемяко: грузопоток по Северному морскому пути за год вырос на 15%
Грузопоток по Северному морскому пути в 2026 г. увеличился на 15% по сравнению с показателями 2025 г. Об этом в ходе Транспортной недели заявил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
«Большую роль играет Северный морской путь, который сегодня набирает обороты. За год он прирос на 15% – с 36 млн т до более 40 млн т», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кожемяко добавил, что власти будут помогать развивать портовую инфраструктуру, учитывая значительную грузовую базу Арктики, а также нефть, газ и полезные ископаемые. Полномочный представитель президента отметил, что ожидает прироста грузопотока в два раза в ближайшие годы.
18 ноября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что впервые в истории грузоперевозки по Северному морскому пути превысили 40 млн т.
19 ноября президент России Владимир Путин на саммите АТЭС в Шэньчжэне заявил, что в рамках АТР новые перспективы для сотрудничества открывает укрепление Россией транспортного транзитного каркаса на основе Восточного полигона железных дорог, мультимодального коридора Север – Юг и Северного морского пути. Российский лидер призвал страны региона активнее пользоваться новыми логистическими маршрутами и отметил, что некоторые государства уже приступили к этой работе.