Песков ответил на похвалу со стороны Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был польщен похвалой со стороны президента США Дональда Трампа.
«Я польщен», – сказал представитель Кремля, комментируя слова американского лидера.
Перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным 19 ноября Трамп похвалил Пескова. Когда американский президент увидел пресс-секретаря, он сказал ему: «Вы делаете хорошую работу».
19 ноября Трамп, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС.